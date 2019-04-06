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المسعود يشيد بجهود مؤسسات الدولة لخدمة المجال السياحي

الحياة السياسية

النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود

حسن علام- متابعات

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محمد المسعود عضو لجنة السياحة بمجلس النواب

عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

أشاد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بجهود مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية لخدمة مجال السياحة وتحسين المنظومة.

وقال المسعود، إنه خلال عام 2018 وصل عدد السائحين القادمين إلى مصر 11 مليونا و346 ألفا و389 سائحا، قضوا 121 مليونا و497 ألفا و 447 ليلة سياحية.

وأضاف أن السوق الأوروبية كان في مقدمة تصدير الحركة السياحية إلى مصر، حيث وصل عدد السائحين القادمين من الدول الأوروبية إلى 6 ملايين و947 ألفا و655 سائحا، تليه السوق العربية بـ 3 ملايين و38 ألفا و389 سائحا، ثم السوق الآسيويو بـ 669 ألفا و429 سائحا، ثم الأمريكيتين بـ 456 ألفا و311 سائحا، ثم السوق الأفريقية بـ165 ألفا و658 سائحا، إضافة إلى 68 ألفا و755 سائحا من أسواق أخرى.


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