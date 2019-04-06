» الإنتاج الحربي يهزم الطلائع بثنائية

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الإنتاج الحربى

طلائع الجيش

حقق فريق الإنتاج الحربي فوزًا هامًا على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشرطة، ضمن مباريات الجولة الـ32 للدوري الممتاز.

وتقدم أحمد شديد قناوي للإنتاج  في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء، لكن أحمد سمير أدرك التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 84 سجل كريم طارق هدف الفوز للإنتاج الحربي ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة في المركز التاسع.

 


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