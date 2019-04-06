  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:47 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن ليبيا

صن داونز

بالفيديو.. خماسية «مُذلة» للأهلي أمام صن داونز

علم السعودية

إفلاس 33 مؤسسة في السعودية

الدكتور طارق شوقي

«معلم برخصة».. أحدث صيحات الوزارة لتطوير التعليم

السودان

احتجاجات السودان تتجه نحو وزارة الدفاع

السبسي

السبسى: لا أرغب فى الترشح وسنفسح الطريق للشباب

يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الخارجية العماني

عمان: على العرب اتخاذ إجراءات مطمئنة لإسرائيل

يحيى السنوار

"السنوار" يكشف تفاصيل التهدئة مع إسرائيل بغزة

قوات حفتر

قوات حفتر تعلن السيطرة على مطار طرابلس

السيسي

جمعة: مناقشة صلاحيات "الرئيس" تعد دليلًا علي الحرية بـ"مصر"

السيسي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن ليبيا

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وكالات

أخبار متعلقة
#

وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية لتنفيذ توجيهات الرئيس

#

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى مؤتمر دولي بشأن ليبيا

#

من المستهدف في قصف الطائرة الليبية؟

#

قرار جديد لتركيا بشأن قضية "خاشقجى"

ليبيا

لافروف

السيسي

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا".

وأكد الطرفان، خلال لقائهما السبت، في القاهرة على "ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الوضع وتدارك خطورته، لاسيما أن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية، ولتقويض انتشار التنظيمات المتطرفة".

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وأطلق حفتر الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

وتناول اللقاء "مناقشة تعزيز الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وسبل تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي".

كما شملت المباحثات "آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام".

وأكد السيسي على الموقف المصري الثابت تجاه "حل الدولتين" بين فلسطين وإسرائيل وفقاً للمرجعيات الدولية، الذى يعد الحل الأمثل لإحلال السلام والتهدئة في الشرق الأوسط.

وفي الشأن السوري، اتفق الجانبان على أهمية "مواصلة العمل والتنسيق للوصول إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وكذلك احتواء خطر العناصر الإرهابية هناك"، والحيلولة دون انتقالهم إلى مناطق إقليمية أخرى.

وأكد لافروف على اهتمام بلاده بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع مصر بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال إن الجهات المعنية في روسيا بصدد الوقوف على مختلف الإجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة المصريتين (شمال شرق).

وفي نوفمبر 2015، أوقفت روسيا رحلاتها الجوية مع مصر، بعد تحطم طائرة روسية ومقتل جميع الركاب 224 على متنها في صحراء سيناء قبل أن تعود مؤخرا لكن للقاهرة دون المنتجعات السياحية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإيبار
» أول تعليق من الخارجية عن الاشتباكات في ليبيا.."الوضع مقلق"
» «الصخرة» يطالب بإقالة «لاسارتي»
» قوات حفتر تعلن السيطرة على مطار طرابلس
» الإنتاج الحربي يهزم الطلائع بثنائية
» ضابط يتبرأ من والده لحصوله على سيارة من الحوثى
» وائل جمعة: هزيمة صن داونز عار على لاعبي الأهلي
» الأثار تكشف عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير
» انتهاء دعوى حبس داليا البحيرى سنتين
» "الآثار" تدعو سفراء العالم لهذا الأمر
» بوستر مبدئى لبرنامج "رامز" الجديد علي "إم بي سي"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات