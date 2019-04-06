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"تيدا مصر" الصينية تتسلم المرحلة الثانية في "اقتصادية القناة"

مال وأعمال

مهاب مميش
مميش

عصام الشربيني

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تسلمت شركة "تيدا مصر" الصينية، والتي تتولى تطوير وتنمية 7.4 كيلومتر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المرحلة الثانية من المنطقة التوسعية للمنطقة التي تحمل اسم الشركة والتي يعد مشروعها نقطة التقاء بين استراتيجية التنمية لمحور "إقليم قناة السويس" ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية الكبرى.
ووقعت شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس (الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية للقناة)، وشركة "تيدا"، بروتوكول تسلم المرحلة الثانية التوسعية من الأراضي المخصصة لها والمقدرة بمساحة 6 كيلومترات مربعة.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، إن استلام المرحلة الثانية لشركة "تيدا"هو دليل على وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه المستثمرين ونجاح للشركة المطورة "تيدا" الصينية باعتبارها أحد أهم الشركات وأكبر مطور أجنبي في المنطقة الجنوبية.
وتعد منطقة "تيدا" السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر ثاني منطقة اقتصادية وتجارية خارجية تم إنشاؤها بموافقة الحكومة الصينية.

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