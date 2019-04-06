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تعليق «لاسارتي» على فضيحة الأهلي أمام صن داونز

الرياضة

لاسارتى
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المصريون

الاهلى

صن داونز

أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استيائه الشديد بعد خسارة فريقه المُذلة أمام صن داونز، بخمسة أهداف دون رد،  في ذهاب ربع النهائي لدوري الابطال.

وأضاف «لاسارتي» في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: قدمنا مباراة سيئة، وعلينا أن نعمل كثيرا الفترة القادمة من أجل تصحيح الكثير من الأمور.

وأوضح: شاهدنا العديد من المباريات للمنافس ولكن الأمر لم يكن في صالحنا خلال المباراة وهذه هي كرة القدم.

وأشار الي إنه لا وقت للحديث عن أي شيء الآن وعلينا فقط العمل والتركيز فيما هو قادم، موضحا أن خروج سعد سمير للإصابة بالطبع اثر علي الفريق خاصة وأنه ويمتلك خبرات كبيرة.

وأوضح أنه يتقدم باعتذاره لجماهير الأهلي سواء التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم أو التي تابعت احداثها عبر شاشات التليفزيون مؤكدا أن على الجميع العمل كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة وأن الخسارة حدثت ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم بالعمل كثيرا جدا.

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