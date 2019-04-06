ميج" للزجاج تتلقى تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار

06 أبريل 2019 - 06:52 م





وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بروتوكول تعاون لتمويل يصل إلى 100 مليون دولار لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج "ميج"، لدعم برنامج النفقات الرأسمالية للشركة وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الصناعي في مصر.

ووقع بالنيابة عن المؤسسة توماش تيلما، المدير العالمي لاستثمارات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والخدمات، فيما وقع عن الشركة عبد الجليل البشر، رئيس مجلس إدارة "ميج".

وقال ممثل المؤسسة الدولية، إن إستراتيجيتهم في مصر تركز على "الاستثمار في الشركات التي تتمتع بإمكانات تصدير قوية، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويساعد على خلق فرص العمل".

وأضاف أن دعم شركات رائدة مثل "ميج" سيضمن استمرار مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية من خلال الاتفاق ستقدم خدماتها الاستشارية لشركة "ميج" لمساعدتها على خفض استهلاكها للطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز كفاءة الموارد في القطاع الصناعي ومساعدة الشركات في المنافسة على المستوى الدولي.