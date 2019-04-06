بعد فضيحة صن داونز.. أكبر هزائم الأهلي في أفريقيا

06 أبريل 2019 - 06:56 م

سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جعتهما، اليوم، السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه أكبر هزيمة يتلقاها الأحمر في أفريقيا، والتقى الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا في 20 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، فاز في 8 مباريات، وخسر في 6 مواجهات، وسيطر التعادل بينهما في 6 مباريات.

وتستعرض في التقرير التالي، أكبر هزائم تعرض لها الأهلي في البطولة الإفريقية:

أمام بترو أتليتكو الأنجولي

خسر الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة "4-2"، في عام 2001، على أرضه ووسط جماهيره باستاد القاهرة الدولي، ضمن مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، أحرز هدفي الأهلي وقتها إبراهيم سعيد ومنساري، بينما سجل أمادو فلافيو مهاجم بترو في هذا التوقيت ومهاجم الأهلي الأسبق، هدفين في شباك الأحمر من الرباعية التي أحرزها بطل أنجولا.

المريخ السوداني

في عام 2002، تلقى الأهلي خسارة من المريخ السوداني في السودان بنتيجة 3/1، في إطار لقاءات الإياب لدور الـ16 في البطولة، بعدما كان الأهلي فاز في الذهاب باستاد القاهرة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد بلال.

الهلال السوداني

خسر الأهلي من الهلال السوداني في السودان 3/0 بمرحلة المجموعات، سجلهم اللاعب خان وكورونجو وإيزيه، في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007.

الإسماعيلي

في سبتمبر 2010، فاز الإسماعيلي على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في منافسات مرحلة المجموعات، سجل أهداف الإسماعيلي حينها كل من: "حسين الشحات ومعتصم سالم وأحمد علي هدفين"، فيما سجل أهداف الأهلي محمد بركات ومحمد طلعت.

أورلاندو بيرتس

في أغسطس 2013، تلقى الأهلي هزيمة بثلاثة أهداف نظيفة، أمام فريق أورلاندو بيراتس، في مرحلة المجموعات، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة.

نتيجة أورلاندو الثقيلة على الأهلي لم تكن الأولى، حيث سبق للفريق الجنوب إفريقي الفوز على الأهلي في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية بنتيجة 4/3 في استاد الجيش بالسويس.