صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه

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توفي عبد الرحيم أحد مشجعي الأهلي والبالغ من العمر 59 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب خسارة الفريق الأحمر بخماسية أمام صن داونز، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إبراهيم فؤاد المحامي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عبد الرحيم 59 سنه مات بسبب سكتة قلبية بعد ماتش الأهلي في المنيل – القاهرة..ياريت بس اللاعيبه تحب الأهلي 1% من حبنا ليه ، حب وصل لدرجة الموت !!».

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.

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