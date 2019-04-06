تركيا وروسيا تتجهان نحو رفع تأشيرات الدخول بينهما

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أكد دبلوماسي تركي أنّ بلاده ورسيا أحرزا تقدما في المباحثات بشأن تأشيرة الدخول بشكل متبادل، والدخول بالبطاقة الشخصية.

وفي حديث للأناضول من موسكو، أشار نائب رئيس الجناح التركي لـ"المنتدى الاجتماعي التركي الروسي"، أحمد بيرات تشونكار، أن العلاقات بين البلدين تجاوزت البعد السياسي، وباتت تشمل الاجتماعي أيضا.

جاء ذلك بعد اجتماع مغلق جمع تشونكار بنظيرته إلينورا ميتروفانوفا، وقبل التئام مجلس الأعمال المشترك رفيع المستوى برئاسة الزعيمين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الإثنين.

وأضاف الدبلوماسي التركي أنّ البلدين يشرفان حاليا على تنفيذ مشاريع مشتركة تشمل التعليم والفن والمتاحف والسياحة، مؤكدا على أهميتها في التقريب بين الشعبين.

وتابع أنّ أنقرة تخطط لافتتاح مكتب لقناة "تي آر تي" الحكومية في موسكو.

كما لفت إلى أنّ الأخيرة بصدد استضافة منتدى لـ"القادة الشباب" من البلدين، بين 22 و26 أبريل/نيسان الجاري، إضافة إلى تصوير فيلم وثائقي بمناسبة الذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية الصداقة بينهما.


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