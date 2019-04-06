«جروس»: الزمالك جاء للمغرب من أجل الفوز

06 أبريل 2019 - 09:36 م

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمباراة حسنية أغادير المغربي غدًا، الأحد، في ذهاب دور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال «جروس»، في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن الزمالك جاء للمغرب من أجل تحقيق الفوز، مشددًا على أن الفريق لديه غيابات في المباراة لكنه يسعى في كل مبارياته لتحقيق الفوز.

وتابع: "ملعب المباراة جيد والأجواء طيبة ولدينا البديل الجاهز لفرجاني ساسي وحميد أحداد وأعرف أيضا أن الفريق المغربي لديه بعض الغيابات".

ومن جانبه قال الأرجنتيني "أنخيل ميجل"، المدير الفني للفريق المغربي، إن فريق الزمالك قوى وله تاريخ كبير بالقارة السمراء إلا أن فريقه سيلعب بكل قوة لتحقيق الفوز خاصة وأن لديهم لاعبين على أعلى مستوى. ‎



