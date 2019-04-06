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إصابة مذيعة بقناة المحور في حادث تصادم على الصحراوي

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حسن علام- متابعات

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مذيعة

المحور

حادث تصادم

أصيبت مذيعة بقناة المحور وشخص آخر مقيمان بسان استيفانو بالإسكندرية «بخلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات واشتباه بكسر بالكوع الأيمن» إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الصحراوي عند الكيلو 92 وتم نقل المصابين من مستشفى وادي النطرون المركزي إلى مستشفى الأندلس بالأزاريطة بناء على رغبتهم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الصحراوي عند الكيلو 92 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تجاه الإسكندرية.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "منال. ال. م 25 سنة مذيعة بقناة المحور مقيمة بسان استيفانو بالإسكندرية" بخلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات" ومحمد. ن .ع ال 25 سنة مقيم بذات العنوان مصاب "باشتباه بكسر بالكوع الأيمن وسحجات وكدمات"  وتم نقلهم إلى مستشفى السلامة أندلسيه بالازاريطة بناء على طلبهم. .وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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