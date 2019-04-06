» بيراميدز يقسو على الإسماعيلي بثلاثية

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري العام.

تقدم كريستيان بينافينتي بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 14 ، وأضاف السورى عمر خربين الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى بعد عرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء . وفى الدقيقة 39 نجح محمود متولى مدافع الإسماعيلى فى إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة شيلونجو داخل منطقة الجزاء . وفى الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 63 استطاع البيروفى كريستيان بينافينتي من إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه ليقتنص بيراميدز ثلاث نقاط غالية رافعا رصيده إلى 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 55 نقطة ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 35 نقطة فى المركز السابع .