» وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية عن معارضو "التابلت"

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الغاضبون من تجربة «التابلت» ليسوا الطلاب، ولكن مجموعة من أصحاب المصالح، ويحاولون إثارة قلق الطلاب، متابعا: "إحنا عرفناهم، وفي منهم ناس داخل الوزارة".
وأوضح الوزير - خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت- أن طلاب الصف الأول الثانوي سيخوضون أخر امتحان في 19 مايو، وسيكون الامتحان إليكترونيا.
ولفت "شوقي"، إلى أنه ليس مطلوب من طلاب الصف الأول الثانوي سوى النجاح بـ50%، ومن سيرسب سيعقد له امتحان آخر.
كما أكد أن المجموع الذي سيحصل عليه طالب الصف الأول الثانوي لا علاقة له بتنسيق الثانوية العامة، حيث أن الصف الأول الثانوي تجريبي، وسيظل تجريبي للدفعات القادمة.
 

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