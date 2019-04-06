  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:08 ص
بحث متقدم
أديب

"أديب" يستفز جماهير الأهلي بهذا التصريح المثير بعد الفضيحة

هشام جعفر

الإفراج عن الصحفي هشام جعفر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

خبير اقتصادي يكشف الموعد الرسمي لرفع أسعار الوقود

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "انتظروا حربًا عالمية قبل 2025.. وهذا ما يؤكد كلامي"

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات أولى ثانوي

نتنياهو

نتنياهو: سنضم أجزاءً من الضفة الغربية لإسرائيل

البرلمان

بأمر البرلمان.. طفلان كفاية بقوة القانون

ابوتريكة

تعليق مؤثر لـ«أبوتريكة» على الهزيمة التاريخية للأهلي

الاخوان

الخلافة تضع الإخوان في قفص الاتهام.. فماذا قال وزير الأوقاف؟

عاصم

عبدالماجد:الإسلاميون لم يشاركوا في انطلاق الربيع العربي

"البدري":

الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة

الرياضة

حسام البدري
حسام البدري

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو. رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للزملكاوية

#

تعليق مؤثر لـ«أبوتريكة» على الهزيمة التاريخية للأهلي

#

بعد فضيحة صن داونز.. أكبر هزائم الأهلي في أفريقيا

#

تعليق «لاسارتي» على فضيحة الأهلي أمام صن داونز

عقب حسام البدري رئيس نادي بيراميدز على سقوط الأهلي بخماسية أمام صن داونز في ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأكد البدري في تصريحات إذاعية: "الأهلي نادي كبير وقادر على العودة بكل تأكيد ولكن بشرط هو الاستعانة بشكل كامل بجماهير الأهلي التي تمثل الدافع الأول للفريق".
وأضاف "كثيرا ما كان الأهلي يتعرض لفترات من تراجع المستوى وغياب الانتصارات، ولكن دائما يتمكن من العودة بشكل أقوى بعد أي سقوط، ويكون الجمهور هو المحرك الأول".
وأردف بالقول "بكل تأكيد نتيجة 5-0 تعد نتيجة كبيرة والأمور صعبة للغاية ولكن لا مستحيل في الكرة والأهلي قادر على العودة بمساندة كاملة من جماهيره".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة عتاب إلى جمهور الزمالك
» حماس تدعو مصر لمواصلة رعاية المصالحة الفلسطينية
» والد إمام مسجد الهرم يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث
» "الاطباء": وضع حد أقصى لأتعاب العيادات الخاصة
» "موسى" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بعد الفضيحة
» صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه
» وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية عن معارضو "التابلت"
» مسقط تطالب العرب بـ"تبديد مخاوف" إسرائيل
» تفاصيل ومفاجآت في اعترافات قاتل إمام مسجد الهرم
» الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة
» إصابة مذيعة بقناة المحور في حادث تصادم على الصحراوي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات