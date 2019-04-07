توفيق عكاشة: "انتظروا حربًا عالمية قبل 2025.. وهذا ما يؤكد كلامي"

07 أبريل 2019 - 12:00 ص

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أن هناك إعدادا وتحضيرا وتجهيزا لإعادة صياغة الخريطة العالمية.



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر الحياة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلا: «عليكم انتظار حرب عالمية قبل عام 2025»، مشيرا إلى أن الأحداث التي تقع على المستوى العالمي والإقليمي تؤكد صحة كلامه.



وأضاف "عكاشة" أن «كل يوم يمر يؤكد ويثبت كلامي، وأنا أتكلم من معطيات على أرض الواقع».

