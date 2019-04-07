خبير اقتصادي يكشف الموعد الرسمي لرفع أسعار الوقود

07 أبريل 2019 - 12:30 ص

قال د. مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل، على مدار الشرائح الستة لقرض النقد الدولي، ووفقَا لهذا البرنامج فمن المفترض أن تحرر الحكومة أسعار الوقود قبل استلام الشريحة الأخيرة للقرض.



وأكد «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن صندوق النقد الدولي يتعامل مع مصر طبقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به الفترة السابقة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السلم والامن الاجتماعي أمر مهم للغاية خلال المرحلة الحالية، ولذلك سيقوم البرلمان بتقييم عملية تحرير أسعار الوقود التي يتم الحديث عليها حاليًا.













