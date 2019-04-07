» حماس تدعو مصر لمواصلة رعاية المصالحة الفلسطينية

07 أبريل 2019 - 12:40 ص

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة يحيى السنوار أن الوحدة الوطنية «طريق إجباري»، مستعرضًا آخر التفاهمات التي توصلت لها الفصائل مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأمميّة.



جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظّمته حركة «حماس»، السبت، وحضره قيادات فصائلية ومجتمعية ووجهاء ومحللون سياسيون وأكاديميون بمدينة غزة.



وشدّد السنوار على أن «الوحدة طريق إجباري ومن يحاول الهروب من هذا الطريق سيكون مصيره العزلة والفناء».

واستعرض السنوار جهود الوحدة الوطنية، معلنًا استعداد حماس لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بالرعاية المصرية ممثلةً بإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، «ونبذ التنسيق الأمني ورفض المفاوضات العبثية وتقديس سلاح المقاومة ورفض صفقة القرن وعدم الاعتراف بالاحتلال».

واستعرض السنوار أمام الحضور الجهود المصرية لبلورة التفاهمات بين الفصائل والاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، موضحًا أن الوساطة المصرية تغلّبت على تعنّت الاحتلال في كثير من القضايا.

وأوضح رئيس حماس بغزة أن التفاهمات التي تتم بين الفصائل والاحتلال بواسطة مصرية تحكمها محددات عدة، أولها أنه لا لقاء مع الاحتلال، وأن التفاهمات تتم عبر وسطاء وخاصة وساطة مصرية، وأنه لا أثمان سياسية ولا مقابل سياسيا لأي من هذه التفاهمات.

وشدّد على أنّه «لا حديث عن حق شعبنا في المقاومة بكل أماكن تواجده في الضفة والقدس وغيرها، والتفاهمات لا تشمل الحديث عن وقف المقاومة أو غيرها».

وأكد السنوار أن «هذه التفاهمات ليست بديلة بأي حال من الأحوال عن جهود الوحدة وتعزيز النظام السياسي وتوحيده مرة أخرى»، داعيًا مصر لمواصلة رعاية المصالحة الوطنية على أساس اتفاق القاهرة عام 2011 ومخرجات بيروت 2017.

وذكر أنه لم يجر الحديث أيضًا عن وقف مسيرات العودة بأي شكل من الأشكال «لأن هذه المسيرات هدفها تثبيت حق شعبنا بالعودة لأرضه».

ودعا رئيس حركة حماس بغزة جماهير شعبنا بالضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 والشتات ومخيمات اللجوء للحاق بقافلة مسيرة العودة «فهي السبيل الأكيد لفضح العدوان وعزله وإجباره على تحقيق مطالب شعبنا».

وعرض السنوار رؤية حركة حماس للتصدي لـ«صفقة القرن» باعتبارها قضية خطيرة.

ووضع السنوار محددات لمواجهة الصفقة الأمريكية تتمثل في عدم إجراء لقاءات مع الإدارة الأمريكية الحالية لوقوفها بجانب المحتل، وعدم السماح بأي شكلٍ من الأشكال بإقامة دولة في غزة.

وتابع: «يجب التأكيد على وحدة الوطن وتحرير كل الأرض الفلسطينية، وتفعيل المقاومة الشعبية في كل أماكن تواجد شعبنا، خاصةً تواجد شعبنا في الضفة».

وشدد على أن أفضل أسلوب لمواجهة الصفقة وما يخطط لفصل الضفة عن غزة هو الوحدة الوطنية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه وتوحيد النظام السياسي، وتعزيز صمود شعبنا عبر هذه التفاهمات لتشكيل ضمانة أكيدة حقيقية للوقوف بوجه «صفقة القرن».

وفي سياق متصل، أكد السنوار أن الأسرى في سجون الاحتلال «خط أحمر، وأن تحريرهم دَين في أعناق حماس وشعبنا وأن أي حل لا يضمن تبييض السجون كافة هو حل منقوص».

وشدّد على أن قمع الأسرى كما حدث مؤخرًا في السجون «لعبة خطيرة، وعلى الاحتلال ألا يختبر صبرنا تجاه هذه اللعبة»، مضيفًا: «سنحمي أسرانا مهما كلفنا ذلك من ثمن».