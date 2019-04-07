» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة عتاب إلى جمهور الزمالك

07 أبريل 2019 - 01:10 ص

عاتب الإعلامي أحمد موسى جمهور نادي الزمالك بسبب ما اعتبره «شماتتهم» بعد خسارة نادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في دوري الأبطال.



قال، في برنامجه على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «النهارده كنت أتمنى أن أجد روح رياضية بجد، لكن للأسف لقيت شماتة وفرحة غريبة، الصراحة عيب».

أضاف: «الأهلي بيلعب باسم مصر، وأنا لا أتمنى هزيمة الزمالك غدًا، ولكن يوم ليك ويوم عليك»، متابعًا: «الهزيمة ذل، ولازم كل اللاعبين يعتذروا على الجريمة».