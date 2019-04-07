"أديب" يستفز جماهير الأهلي بهذا التصريح المثير بعد الفضيحة

07 أبريل 2019 - 01:20 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي أمام صن داونز بـ 5 أهداف في ذهاب دور الثمانية، قائلا: «إيه المشكلة، بتحصل في نوادي كبرى، وحصلت في البرازيل»، مضيفًا ساخرًا: «يظهر لعنة الأهلي مش بتمشي في إفريقيا، وجاميكا مش شغال في إفريقيا».



وأبدى «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، دهشته من ربط البعض بين خسارة النادي الأهلي ومصر، قائلا: «هو إيه علاقة الأهلي بمصر.. ده ماتش كورة، انزلوا تحت شوية، وبشويش واهدوا».