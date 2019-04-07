مقتل 70 داعشيًا في عملية أمنية واسعة النطاق شرقي أفغانستان

07 أبريل 2019 - 01:30 ص

قتل ما لا يقل عن 70 من عناصر تنظيم «داعش- خراسان»، جراء عملية أجرتها قوات الجيش الأفغاني ضد المسلحين في ولاية ننكرهار شرقي البلاد، حسبما أفادت وكالة «خامة برس»، السبت.



ونقلت الوكالة الأفغانية عن مصادر عسكرية مطّلعة أن «عملية واسعة النطاق أجريت بهدف القضاء على معقل لتنظيم داعش- خراسان بمديرية خوجياني، وأسفرت عن مقتل 70 من مقاتلي التنظيم وتدمير مخبأ للأسلحة».



وذكرت الوكالة أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك «داعش»، لم تصدر أي تعليق حول العملية ونتائجها.