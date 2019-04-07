ماكرون وجوتيريش يؤكدان أهمية الحل السياسي بليبيا

07 أبريل 2019 - 01:40 ص

قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا، يوم السبت.



وأضاف البيان أن الزعيمين «شددا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية وفقًا للقانون الإنساني وقرار مجلس الأمن».

