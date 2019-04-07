الدولار يتراجع في البنوك مقابل الجنيه المصري

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السعودية

الزمن

العساكر

العذبة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم 7 إبريل.

وسجل الدولار بالبنك المركزى المصري 17.26 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع وفى مصرف أبوظبى الإسلامى 17.29 جنيه للشراء 17.39 بالبنك العقاري المصري العربي 17.29جنيه للشراء 17.37 جنيه للبيع 

وفى بنك قناة السويس 17.28 جنيه للشراء 17.38 جنيه للبيع وبنك البركة 17.28 جنيه للشراء 17.38 جنيه للبيع وفى بنك الإسكندرية 17.28 جنيه للشراء 17.38 جنيه للبيع، وبالبنك الزراعى المصرى 17.26 جنيه للشراء 17.36 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.26 جنيه للشراء 17.36 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلي المصري 17.26جنيه للشراء 17.36 جنيه للبيع.

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