» إبراهيم سعيد يكشف الأسباب الحقيقية لفضيحة الأهلي

07 أبريل 2019 - 09:09 ص

كشف إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - أسباب خسارة الأهلي بخماسية من صنداونز الجنوب أفريقي.



وقال "سعيد" في تغريدة عبر تويتر: "صن داونز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى .. مهارة وسرعة عالية جدًا عكس لاعبي الأهلي بلا روح ويبدو إنهم مكانوش مستعدين للمباراة بشكل جيد ، طبعا بخلاف خطأ لاسارتي في التشكيل".



وأضاف: "هزيمة الأهلي بخماسية نتيجة عدم اختيار لاعبين أكفاء يستحقون الانضمام له .. مش أي لاعب يقدر يلعب في الأهلي تحت ضغط جماهيري وإعلامي .. مستوى أقول للحصول على بطولة أفريقية".



