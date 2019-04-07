» إبراهيم سعيد يكشف الأسباب الحقيقية لفضيحة الأهلي

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فضيحة الأهلي

كشف إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - أسباب خسارة الأهلي بخماسية من صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال "سعيد" في تغريدة عبر تويتر: "صن داونز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى .. مهارة وسرعة عالية جدًا عكس لاعبي الأهلي بلا روح ويبدو إنهم مكانوش مستعدين للمباراة بشكل جيد ، طبعا بخلاف خطأ لاسارتي في التشكيل".

وأضاف: "هزيمة الأهلي بخماسية نتيجة عدم اختيار لاعبين أكفاء يستحقون الانضمام له .. مش أي لاعب يقدر يلعب في الأهلي تحت ضغط جماهيري وإعلامي .. مستوى أقول للحصول على بطولة أفريقية".

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