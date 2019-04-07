موسى: "الوزير مش سهل هيجيبك هيجيبك"

07 أبريل 2019 - 09:20 ص

أثنى الإعلامى أحمد موسى، على قرار المهندس كامل الوزير وزير النقل، الخاص بتطبيق غرامات على كل من يستقل القطار بدون قطع تذكرة.



وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "وداعا للتزويغ في القطارات، وعدم دفع ثمن التذاكر، لأنه تم وضع غرامة كبيرة على عدم دفع ثمن التذاكر، معقبًا: "الوزير مش سهل هيجيبك هيجيبك".



وتابع: "الغرامات تقدر بـ 10 جنيهات للقطارات المميزة والمطورة، و20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة، و5 جنيهات للقطارات بخط أبو قير وخط 23 يوليو".

