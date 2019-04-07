استشهاد معاون مباحث النزهة على يد مسلحين

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استشهاد

النقيب

ماجد عبدالرازق

شارع طه حسين

استشهد معاون مباحث قسم النزهة، النقيب ماجد عبد الرازق خلال قيامه بمأمورية أمنية في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة.
وجاء استشها "عبد الرازق" إثر اطلاق النار على الدورية الأمنية من مسلحين مجهولين.

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