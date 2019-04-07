بعد 106 أيام.. "الننى" يزين التشكيل الأساسي للأرسنال

07 أبريل 2019 - 02:37 م

تنطلق بعد قليل مباراة فريق أسنال الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد النني، أمام نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي أرسنال على "تويتر" أن محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر يتواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق اللندني بمباراة اليوم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها محمد الننى في التشكيلة الأساسية مع فريق أرسنال بمسابقة الدوري الإنجليزي منذ يوم 22 ديسمبر الماضي عندما شارك أساسيًا في مباراة أرسنال وبيرنلي التي إنتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الجولة الـ 18.

واستعاد أرسنال بريقه فى الأسابيع الأخيرة، حيث تغلب على مانشستر يونايتد ونيوكاسل بنتيجة 2/0 في آخر جولتين ويتطلع لمواصلة الانتصارات للحفاظ على مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 63 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الخامس بنفس عدد النقاط، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 43 نقطة، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة.