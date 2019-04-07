ننشر الجزء الأول من مرافعة النيابة في اقتحام الحدود

07 أبريل 2019 - 03:34 م

استهل المستشار ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته في قضية محاكمة مرسي و آخرين في اقتحام الحدود الشرقية، بالقول بسم الله الحق، بسم الله العدل، بسم الذي الذي استعنا عليه وتولكنا، بسم من ينزل بالمنافقين والكافرين أشد عذاب.

وتابع :"سبحانه خلق الحق والباطل، وكل من خلا من طاعته هو باطل، وكل مخلوق بأعماله يوم الحساب بحامل، كل نعيم لا محالة زائل"، وأضاف بالقول بأن الله حذر الناس من الشيطان، وان من اعتصم بحبل الله تعالى هو الكيس العاقل، وان من سار وفق هواه هو الضال الغافل.

واضاف :"نعوذ بنور وجهه من الفتن في عاجل أمرنا و الآجل، ونلوذ بقدرته هو الرؤوف الذي كشف الأراذل والأسافل، هو الذي أظهر الحق وأزهق الباطل، فوقانا شر النوازل".

وتواصت المرافعة بإشرتها الى الأمل في ان يكون لفاتحة الحديث في بشرى الوعد الصادق، لعله يبلغ من القوم مسمعه، وشددت المرافعة على قضيتنا هي قضية لم تكتب احداثها اليوم بل هي قضية الأمس و أول الأمس، وهي قضية شر البلية بل شر البرية وهي الخيانة الجلية، وتابع "هي هموم الدهر كالمحن المتدفقة، محفوفة بالبلاء، مقرونة بالحسرة على ما فات، ولولا الألطاف لامتدت الحسرة على ماهو آت".

وتابعت النيابة مشيرة الى الموقف في القضية ليس بجديد فمحاولات التشويه بمصر مستمرة منذ أمد بعيد، منذ غرص النبت الشيطاني والغرس السرطاني الاستيطاني، مشيرًا الى اليقين بأن مصر قلب العروبة النابض، و أرض التاريخ الخالد، ومبعث الخير الوفير ومنارة الشرق و حامية حمى الأرض و العرض، واشارت النيابة الى أن المعتديون استهدفوا إهلاك مصر، و إفساد أخلاقها، و انكسار رايتها، واشارت المرافعة بأن ذلك كان التعبير الأصدق لحلم حياتهم، ونموذج الذي تصبوا اليه ارواحهم، وهوغاية نهارهم وحم ليلهم، وتابع :"هي الحرب أشعلوا نارها غلًا و حقًدا، حرب تحصد ولا تذر".

وانتقلت النيابة العامة مؤكدة بأننا في في مواجهة الحرب الشرسة، ليس في وطنيتنا مساومة، وليس لنا في حربنا هذه اختيار، لن يحل اليأس محل البأس، وتابع :"لا انكسار..تموت الشعوب اذا استكانت"،وشدد على أن الشعب هو ابي ذو عزة حسبه ربه و تاريخه كله فخار، قد اثبت الشعب بهلاله وصليبه مر السنين أن مصر هبة المصريين قبل ان تكون هبة النيل.

وتابع :"هذا النهر العظيم مرآة صادقة لهذا الشعب الكريم، في حركاته وسكناته، في قسماته ووكلماته، يستخرج الأمل من أحضان الألم، بنفس راضية تخشى المنية، حقيقته جلية، أنار بحضارته ظلمة البرية، آمن بأن الفداء عطاء وسخاء.

وتابع بأن النيابة تمثل في محراب المحكمة بعد أن نزف الوطن، وخرب المجرمون بنائها، واستباحوا أرضها، نقضوا العهود واخترقوا الحدود، ضيقوا الخناق على العباد، هربوا المجرمين باتفاقات آثمة، واعتداءات غاشمة، واستباحوا كل الوسائل للوصول الى سدة الحكم، من قتل و تخريب وترويع و تهريب، أثاروا الفتنة ليصيب مصر بالوهن، لم يأبهوا للقتل.

وتابع بأنهم جعلوا من قداسة الدين وسيلة وأداة ليصل كبيرهم الى مبتغاه، خانوا مصر بواقعات جسام و جرائم عظام، وذكرت بأنه حين خرج المصريون وملئوا الميادين اجتموعا لأجل مصر، غاب عن المشهد الإخوان، غابوا حتى حين، واشار بأن المتهمين حينها لزموا الجحور مختبيئن يترقبون وبرصدون اتفاقهم الملعون.

وتابع :" تبدأ واقعات دعوانا في وقت من تاريخ أمة، زادت أزماتها، سعى المصريون الى حلها، بينما سعى المتهمزن لتعظيمها، أراد المصريون غد أفضل وفاضت عيونهم حزنًا على حالها، بينما فاضت أعين الجناة فرحًا بضعفها، ولاح في الأافق نجاح المرامرة، التي عنوانها "الفوضة وإسقاط الدولة"، وذكرت بأن أطرافها خائنون بالداخل، وأعداء متربصون في الخراج، يمكرون في اجتماعات تعقد و مؤامرات تحاك، لقاءات هنا و مؤتمرات هناك، القاسم المشترك هو الرغبة في الاستيلاء على حكم البلاد من قبل الإخوان باتفاقها مع تنظيمات و جماعات إرهابية للانقضاض علىعلى جسد البلد.

وواصل سرد النيابة بالإشارة إلى أنه في ظل زخم الأحداث تمكنت الأجهزة الأمنية من نفض الغبار عن مؤامرة شر البرية، وتم ضبط 34 منهم، في يوم 29 من شهر يناير 2011، واضافت المرافعة :"لم يأبهوا لأحد، همس كبيرهم في ألآذان أن تأملوا تلك الجدران، فهي آخر عهدكم بالسجون، وتابعت المرافعة بالقول أن المؤامرة تأكدت عندما تحدث المتهمين مع من أودعهم:"إنا لغدًا لخارجون ولبلادكم لحكامون" مع الوعيد بحل جهازهم الأمني، وعقبت النيابة بأن ذلك لم يكم وليد تنبؤ ولكن ثمرة من ثمار المؤامرة نسجها المتهمون ضد الوطن.

وانتقلت النيابة الى سرد ما حدث في سيناء، لتبدا حديثها في هذه النقطة بالقول بأنه واثناء انشغالنا بما حدث شهدت سيناء 100 حدث وحدث، البداية كانت يوم 27 من يناير 2011، وذلك في منطقة محدودة التسليح برفح والشيخ زويد و العريش، الذي شهدت تربص مركبات مجهزة مسلحة و عشران من الدراجات البخارية التي حملت من عناصر شر البرية بها، موكلون بمهمة محددة وهي تفريغ الشريط الحدود من حراسه، ليقوم المسلحون بالعدة و العتاد يفتكون بالقوات، وتابع بأنهم رضوا على أهلها حظر التجوال، وكان الهدف هو ترويع الآمنين والسيطرة على مدن الحدود، وارتكاب الجرائم.

وتابع ممثل النيابة قائلًا :" أكاد أرى ما حدث، أرى الشيخ زويد و العريش، أبصر حربا بتلك المدن، ضد مؤسسات الوطن، عاثوا بها فسادًا لم يرعوا حق لله أو العباد".

وتواصلت النيابة بالإشارة الى أن التكفيريون مهدوا لتنظيمات التحالف ليغيروا هوية البلاد، وكان المتوفى أحمد الجعبري قائد كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" قد أصدر تعليماته بأن أمدوا المعتدين على البلاد بالسلاح و مدافع آربي جي، وكذلك المسلحين المدربين لتنفيذ خبيب المهام، وتأمين تهريب المتفجرات، ودخول الإرهابيين إلى البلاد.

واشارت النيابة العامة بأن دور حماس لم يقف عند هذا الحد، بل شكلوا غرفة عمليات تولى مسئوليتها الفلسطيني العطار، ضمت عناصر جيش الإلام و حزب الله، وأعدوا عناصر بمثابة سهام تصيب قلب مصر، سيوفًا و رماحا تبقى البلاد في الأسر، وفق تعبير المرافعة.

وتابع بأن بقاعًا من أرض مصر "سيناء" قد انتهكت ممن كنا نحسبهم لنا أشقاء، ناصبوها العداء، جاهروا بحبها، وطعنوها في الخفاء، وتسلل الإرهابيون من خلال أنفاق حماس من سرايا القدس و جيش الإسلام وأخرى من حزب الله اللبناني، وأشار الى ان حزب الله كان هدفه بمساعدة الحرس الثوري الإيراني تهريب عناصرهم، وأشار الى الهجوم على المنشآت الشرطية و تفجير خطوط الغاز.

وأشار ممثل النيابة إلى وقوف الإخواني عبد الرحمن الشوربجي، ومحمد عويضة، وعادل قطامش، مبعوثون لاستقبالهم، لتنفيذ خطط كبيرهم في المساس بأمن البلاد، وإشاعة الفوضى بين العباد

وانتقلت النيابة العامة الى الإشارة لواقعة اختطاف الضباط الثلاثة، وذكرت بأنه مر ثمانية سنوات على آخر اتصال بين هؤلاء و ذويهم دون جديد يطفأ النار بصدورهم.

وتابعت المرافعة قولها بأن الإرهابيون اجتمعوا على حدود القناة لاستكمال الخطة، كان حديثهم لنجد طريقنا إلى حيث يقبع حلفائنا بالسجون فلا حساب و لاعقاب، وقد سادت شريعة الغاب، فاقتحموا و خربوا و قتلوا، فلنحرر عناصرنا ولنعد أدراجنا.

وأشارت المرافعة بأن العناصر من حماس و حزب الله و جيش الإسلام و تكفيريين من بدو سيناء و عملاء من الإخوان انخرطوا في ثلاث مجموعات، تشابهت نواياهم، الأولى كانت المجموعة المتوجهة إلى أبي زعبل، وكان هدفها تهريب عناصر حزب الله اللبناني منهم المتهم محمود يوسف منصور الشهير بسامي شهاب، والثانية الى سجن المرج ومهمتها تهريب عنصر حماس أيمن نوفل و آخرين، والثالثة كانت الأهم مهمتها التوهج لوادي النطرون لتحير سجناء جماعة الإخوان، ليخرج من بها ليتولوا حكم البلاد لتكون الصفقة و الاتفاق بالمؤامرة على مصر وتدمير البلاد.

وذكرت النيابة بأنه في صباح 29 من يناير قرع صوت الأعيرة النارية الأذان في سجون أبي زعبل، واشارت النيابة بأنه إذا ما ثار تساؤل عن كيف هرب "شهاب"، فقد طلب حزب الله من الحرس الثوري الإيراني، لنُكمل مخططنا سويًا، فأوكل مهمة الى عناصره المتواجدة بمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، ومنهم المصري الذي باع وطنه، وأدين بحكم بات نهائي وهو طارق السنوسي، وشارك في تهريب "شهاب الى لبنان عبر حدودنا مع السودان.

وتابعت النيابة مرافعتها بالإشارة الى أن في الوقت الذي توجه فيه المتسللون لسجن أبي زعبل اندهش السجناء في سجن مرج من مكالمة هاتفية لمسجون كان حديثًاحول اتفاق مع محدثه على إرسال مسلحين مرابطين في سيناء الى سجن المرج لتهريبه، كان ذلك السجين هو القيادي بحماس أيمن نوفل.

وذكرت النيابة بأن الهدف الأهم هو تهريب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون، وكان في انتظار مهاجمي السجن الإخواني إبراهيم حجاج، و السيد عبد الرازق عياد، بأعداد من الحافلات و الجرافات، فامطروا السجن بوابل من الطلقات، وبعد أن نفذ ذخائر الحراس، هاجموا السجن فاختلطت دماء المصريين، لتعقب المرافعة ": لم يفرقوا بين حارس وسجين"، فتوفى 14 سجينًا وغيرهم من الحراس.

وتابعت المرافعة بالإشارة الى ان المودعين بالسجن من عناصر الإخوان خرجت على حساب الضحايا، فذكرت " محمد مرسي و رفاقه خرجوا على جثث السجناء و الحراس، بين فوارغ الطلقات الرصاص، مدعين بأن الأهلي هم من خربوا ودمروا.

وأشارت النيابة بأن الاتفاق باركه من سعى لأن تُفسم دول الى دويلات، ومن سعى لتخطيط الشرق الأسوط الجديد، ومن تبنى ما يسمى الفوضى الخلاقة.

واستشهدت النيابة بقولة محمد البلتاجي عن أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في الثانية الذي يخرج فيها محمد مرسي، مشيرًا لحرب الإرهابيين على مصر لكشفها مؤامرة الإخوان، واشارت الى أن الجهاديين و الإرهابيين الذين يقتلون جنودنا كل ذلك رهن إشارة البلتاجي و جماعته ومرشده، معقبة :"أمهلهم الله ولم يهملهم، سيُري الله فيهم أياته، خططوا لإسقاطمصر وأبى الله إسقاطها"، متابعًا :"مصر باقية بإذن الله، باقية بأهلها، باقية بعزة رجالها، الله حافظها من كل سوء، شاء من شاء و أبى من أبى، أليس الله من قال :"إدخلوا بسلام أمنين".