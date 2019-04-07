  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:49 م
بحث متقدم
طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسؤولين كبار.. تعرف على السبب

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

الاهلى

الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز

ارشيفية

مبارك وطنطاوى يصدمان مرسى أمام المحكمة

ارشيفية

انتحار عامل أسفل عجلات قطار مترو غمرة

محمد النني

بعد 106 أيام.. "الننى" يزين التشكيل الأساسي للأرسنال

احتفال المثليين

اشتعال مواقع التواصل بمقطع فيديو لـ"المثليين"

قتل (تعبيرية)

قرار جديد ضد قاتل إمام الهرم فى صلاة الجمعة

الجيش الأفغاني يقتل 40 من "طالبان" و"داعش"

مقتل أكثر من 50 مسلحا من طالبان

وكر دعارة

وكر دعارة فى دولة خليجية.. شاهد المفاجأة

"المركزي" للصندوق:

10 مليارات جنيه باقي مخصصات القروض الزراعية الصغيرة

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

#

القومي للاتصالات يعلن عن تفاصيل مبادرة "وظيفة تك"

#

10 مليارات جنيه خسائر السكك الحديد

#

المالية: السكة الحديد خسرت 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية


قال البنك المركزى، فى خطابه لصندوق النقد الدولى ضمن المراجعة الرابعة للصندوق، إن الإقراض المدعوم من البنك المركزى للبنوك بهدف إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي سيتوقف بمجرد استنفاد حدود التدفق التراكمي على نطاق النظام.
وذكر أنه حتى تاريخ المراجعة تم منح قروض بقيمة 20 مليار جنيه، للقطاعات الصغيرة وبعض المشروعات المتناهية الصغر من المشروعات الزراعية، وهى أقل من الحد الأقصى المتفق عليه عند 30 مليار جنيه لإجمالى التمويلات ضمن هذه المبادرة بعد يناير 2018.
وقال المركزى إنه تم استخدام 2.6 مليار جنيه من مبادرة المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل والمقدر الحد الأقصى له عند 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إمكانية تجديد تسهيلات للمقترضين الحاليين ضمن هذ المبادرة.
وأوضح أن أي زيادة فى مبادرة المشروعات الصغيرة ستتحملها الموازنة العامة للدولة فى إطار السعى لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم برشلونة يرحب بالانتقال إلى يوفنتوس
» الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز
» مبارك وطنطاوى يصدمان مرسى أمام المحكمة
» انتحار عامل أسفل عجلات قطار مترو غمرة
» الصحة: هذه المحافظة الأعلى فى الإصابة بفيروس سى
» قرار صادم من «كاف» بشأن حفل قرعة الأمم الأفريقية
» صفعة جديدة لرئيس الزمالك
» حريق شقة سكنية فى الهرم
» رسميًا.. "كاف" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2019
» ابنتي رأت أمي المتوفاة تقول إنها ستموت
» أشعة على قدم سعد سمير لتحديد حجم إصابته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات