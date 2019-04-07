للبنك الأوروبي يوافق على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر

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قالت جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن مجلس إدارة البنك وافق على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك في سيتى سنتر ألماظة.
وأضافت خلال لقائها وزيرة الاستثمار سحر نصر على هامش منتدى دافوس في الأردن، إنه سيتم ضخ  100 مليون جنيه بميناء الإسكندري.
في سياق متصل قال سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إجمالي استثمارات البنك في مصر وصل إلى 4.8 مليار يورو في 91 مشروعا، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.


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