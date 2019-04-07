«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

07 أبريل 2019 - 04:20 م

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق بجنوب الصعيد والرياح غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب وعلى غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فالعظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13، ومطروح العظمى 29 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 30 والصغرى 20.