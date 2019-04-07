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نجم برشلونة يرحب بالانتقال إلى يوفنتوس

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المصريون

يوفنتوس

رحب الكرواتى إيفان راكيتتش، لاعب وسط برشلونة، بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وكشفت الصحيفة، أن إيفان راكيتتش منح إدارة يوفنتوس موافقة مبدئية للانتقال إلى لصفوف "البيانكونيرى"، لكن ينتظر موقف إدارة برشلونة من ملف تجديد عقده المُعلق حتى هذه اللحظة.

ويرتبط الدولى الكرواتى إيفان راكيتتش بعقد مع برشلونة الإسبانى يمتد حتى يونيو 2021، وحسم مسئولو الفريق الكتالونى صفقة فرينكى دى يونج لاعب خط وسط أياكس الهولندى، بدءاً من الموسم المقبل، يقرب اللاعب كثيراً من الرحيل عن كامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيفان راكيتتش نجم وسط برشلونة طالب إدارة النادى بزيادة قيمة عقده مع الفريق لكن لم يتم أخذ مطالبه حتى الآن على محمل الجد.

وبالرغم من تفكير راكيتتش فى الرحيل عن برشلونة إلا أن اللاعب لا يزال عنصراً أساسياً فى تشكيل أرنستو فالفيردى الموسم الجارى.


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