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الكونفدرالية.. نكانا الزامبي يهزم الصفاقسي 1/2

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نكانا

حقق فريق نكانا الزامبي، فوزًا غاليًا على نظيره الصفاقسي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتقدم نادي نكانا بهدف أول في الدقيقة "36" عن طريق كليفين كامبامبا ومن ثم أحرز فريدي الهدف الثاني خلال الدقيقة "52" ليضع فريقه في المقدمة بهدفين.

وسجل نادي الصفاقسي هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب حبيب الوسلاتي بالدقيقة "84" لتُصبح النتيجة 2-1.

والجدير بالذكر فإن نادي الصفاقسي سوف يستضيف نكانا الزامبي على ملعب "الطيب المهيري" وذلك يوم الأحد والموافق 14 أبريل الجاري في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.


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