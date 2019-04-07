بدء المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن بمشاركة 50 دولة

07 أبريل 2019 - 05:59 م

اجتمع قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة من مختلف أنحاء العالم، في منطقة البحر الميت في الأردن،، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشارك زعماء - من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس- في المنتدى الذي شهد حضور ما يربو على ألف من القادة الحكوميين وكبار رجال الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

وخلال الجلسة الافتتاحية علَّق الملك عبد الله على أهمية الاستثمار في الشباب. كما أشار أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أهمية حل الصراعات في المنطقة، ومنها العمل على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

ويهدف المنتدى -الذي من المقرر أن يختتم أعماله اليوم- إلى تناول موضوعات البطالة بين الشباب والتنمية وتغير المناخ، ضمن قضايا أخرى.





