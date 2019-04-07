» 21 قتيلاً و27 جريحًا حصيلة مواجهات طرابلس

07 أبريل 2019 - 06:13 م

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، أن حصيلة المواجهات المسلحة في طرابلس، منذ الخميس الماضي، بلغت 21 قتيلاً و27 جريحاً.

وأضافت الوزارة، في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الأحد، أن الإحصائية جاءت بناء على المعلومات الواردة لغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة.

ولم يوضح البيان هويات الضحايا، وما إذا كانوا من المدنيين أو العسكريين.

غير أن أمين محمد الهاشمي، الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن الإحصائية شملت المدنيين والعسكريين المحسوبين على طرابلس فقط، وفق وكالة "الأناضول".

وأعلن المتحدث باسم قوات حكومة "الوفاق" الليبية، العقيد محمد قنونو، الأحد، انطلاق عملية "بركان الغضب" لصد قوات خليفة حفتر.

وأوضح قنونو، في مؤتمر صحفي، أن قوات حفتر قامت بـ"محاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية"، مؤكدا ثقته في قدرة قواته على حماية العاصمة وكل مدن ليبيا.

وكشف عن "انطلاق عملية بركان الغضب"، التي تهدف إلى "تطهير كافة مدن ليبيا من المعتدين والخارجين على الشرعية".

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، بالتزامن مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق