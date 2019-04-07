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نص رسالة «نيمار» إلى ثنائي برشلونة

الرياضة

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

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المصريون

نيمار

حرص نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي على توجيه رسالة إلى زملائه السابقين في برشلونة، وخاصة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز بعد فوز البلوجرانا أمس على أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سواريز نشر بعد نهاية مباراة الأمس صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام رفقة ميسي، وهما يحتفلان بالفوز على أتلتيكو من داخل غرف تبديل ملابس برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار قام بإبداء إعجابه بصورة ميسي وسواريز وعلق بكلمة "العظماء" مع وضع قلوب وتصفيق.

وكان نيمار قد صرح مؤخرا أنه يشتاق لبرشلونة ويفتقد الثنائي ميسي وسواريز.


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