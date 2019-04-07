» «بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام حسنية أغادير

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة حسنية أغادير المغربي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، في ذهاب دور الـ8 للكونفدرالية الافريقية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش- محمود علاء - حمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد زيزو – يوسف اوباما - ابراهيم حسن
خط الهجوم: خالد بو طيب
ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي - محمد عبد السلام - عمر السعيد - بهاء مجدي - محمد عنتر - محمد ابراهيم - محمد عبد الغني
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