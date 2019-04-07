"الإسكان" تعلن عن طرح أراضٍ للإسكان المميز

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خالد الشرقاوي - متابعات

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طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، في 13 مدينة جديدة، و891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزًا"، في 13 مدينة جديدة، اليوم الأحد.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: إنه سيتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، في 13 مدينة جديدة، وهى "6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة"، والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وتابع: طرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزًا"، في 13 مدينة جديدة، وهي "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة".


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