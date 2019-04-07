» ابنة شهيد النزهة "الرضيعة" تشارك في جنازة والدها

شهدت ابنة الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق، الذي استشهد فجر اليوم برصاص مسلحين مجهولين في النزهة، والتي لم يتعد عمرها 10 أيام، مراسم جنازة والدها، التي أقيمت اليوم في أكاديمية الشرطة.

وتواجدت الطفلة الرضيعة على أيدى جدتها بصحبة والدتها، وأرملة الشهيد هي ابنه الشهيد العقيد وائل طاحون، والذي استشهد في شهر أبريل من عام 2015 أثناء نزوله من منزلة بمنطقة المطرية ليستقل سيارة الشرطة متجها إلى مديرية أمن القاهرة، حيث أطلق مسلحون أعيرة نارية تجاهه وأسفرت عن استشهاده في الحال، وقبل أسبوع أيدت المحكمة العسكرية حكمها على 3 من المتهمين بقتله بالإعدام.

وتقدّم محمود توفيق وزير الداخلية، مُشيّعى الجنازة العسكرية للشهيد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية ونعت وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.



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