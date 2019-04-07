» مقتل وإصابة 25 طفلاً نتيجة انقلاب حافلة

07 أبريل 2019 - 07:34 م



لقي 5 أطفال وأصيب 20 شخصًا آخرون بجروح نتيجة انقلاب حافلة ركاب في مدينة مطماطة بولاية قابس التونسية، حسبما أوردت إذاعة موزاييك، اليوم الأحد.

وأوضحت الإذاعة، أن الضحايا ينتمون إلى ولايتي مدنين وتطاوين وكانوا في رحلة ترفيهية، نظمتها إحدى وكالات السفر.

وتأكد مراسل الإذاعة أن الوكالة لم تتحصل على ترخيص من مندوبية السياحة لتنظيم هذه الرحلة.

وفي حديث لـ"موزاييك" قال مسؤول في سلطات مطماطة إن الحافلة التي كانت تقل 28 راكبا، ما بين شبان وأطفال، سقطت في واد عميق بمنطقة "واد جير". وأضاف المسؤول أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة، مرجحا إمكانية ارتفاع عدد القتلى.

وأفادت وزارة الصحة التونسية، بأن المصابين تم توزيعهم حسب خطورة حالتهم على مستشفيات مطماطة وقابس ومدنين.

