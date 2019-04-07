«عفيفي» يقود بتروجت للفوز على الاتحاد السكندري

07 أبريل 2019 - 07:35 م

حقق فريق بتروجت فوزًا مثيرًا على حساب الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي، ولم ينجح لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني ضغط زعيم الثعر بغية إحراز الهدف الأول، حيث أنقذ القائم الأيمن لمحمد صبحي حارس بتروجت فريقه من استقبال أول الأهداف بعد تسديدة قوية من رزاق سيسيه في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 82 باغت أحمد عفيفي دفاع الاتحاد السكندري بعما استغل تمريرة من زميله محمد فييرا ليضع الكرة داخل الشباك، محرزا الهدف الوحيد لفريقه والفوز في اللقاء.

وبهذا الفوز رفع بتروجت رصيده إلى 28 نقطة ليقفز للمركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 32 نقطة في المركز التاسع.