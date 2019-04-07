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"طلعت يوسف" يحذر لاعبي المقاصة من انتفاضة الأهلي

الرياضة

طلعت يوسف
طلعت يوسف

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المقاصة: سنقاتل أمام الزمالك للحفاظ على المربع الذهبى

المصريون

الاهلى

المقاصة

طلعت يوسف

حذر طلعت يوسف، المدير الفني لفريق بنادي مصر المقاصة، لاعبيه من انتفاضة لاعبي الأهلي، خاصة بعد هزيمته أمام صن داونز بخمسة أهداف دون رد، فيلا ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد طلعت يوسف، أن هزيمة الأهلي الأفريقية ستزيد من صعوبة مواجهته الأربعاء المقبل، مما يمنحه حافز أكبر لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه يجب وضع تلك النتيجة في الاعتبار، مشددًا أنه لا وقت للتخاذل الآن بعد التعادل الأخير أمام الجونة لتجنب الابتعاد أكثر عن المربع الذهبي.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ويستعد المقاصة لمواجهة الأهلي المقرر يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على إستاد بتروسبورت.


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