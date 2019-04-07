  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أمير قطر

قطر تهدد بإغراق الإمارات في الظلام

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الرئيس السيسي

الرئيس يزور جامعة جمال عبدالناصر ويفتتح مبنى«السيسي»

طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

إنتر ميلان يتعادل سلبيًا مع أتالانتا

الرياضة

انتر ميلان
انتر ميلان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الـ"سيتي" يطلب ضم مدافع إنتر ميلان

#

«راكيتيتش» ينهى اتفاقه مع إنتر ميلان

#

«إيكاردي» يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع إنتر

#

«أوزيل» يقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان

الدوري الايطالي

المصريون

إنتر ميلان

تعادل فريق إنتر ميلان سلبيًا مع أتالانتا، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل ساسولو مع لاتسيو 2 / 2 وفوز فروسينوني على فيورنتينا 1 / صفر وكالياري على سبال 1 / صفر وأودينيزي على إمبولي 3 / 2.

وفشل فريقا إنتر ميلان وأتالانتا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، تعادل لاتسيو مع ساسولو 2 / 2.

وسجل هدفي لاتسيو شيور إيموبيلي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وسيناد لوليتش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي ساسولو روجيريو أوليفيرا ودومينيكو بيراردي في الدقيقتين 57 و89.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع ، كما رفع ساسولو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، أحيا فريق فروسينوني آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بفضل فوزه الصعب على مضيفه فيورنتينا 1 / صفر.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي ولكن دانيل كيوفاني تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز لفروسينوني قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد فروسينوني إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويبتعد فروسينوني بفارق خمس نقاط عن أخر مراكز الأمان قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

أما فيورنتينا فتجمد رصيده عند 39 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز كالياري على سبال 2 / 1.

وسجل هدفي كالياري باولو فاراجو وليوناردو بافوليتي في الدقيقتين الثالثة و60، فيما سجل هدف سبال ميركو أنتينوسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ورفع كالياري رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد سبال عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز أودينيزي على إمبولي 3 / 2.

سجل أهداف أودينيزي رودريجو بول (هدفين) في الدقيقتين 15، و41 من ركلة جزاء، ورولاند ماندراجورا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدفي إمبولي فرانشيسكو كابوتو ورادي كرونيتش في الدقيقتين 11 و24.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد إمبولي عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»
» مسلحون يقتحمون استديو ويسرقون المذيعين على الهواء
» النيابة تحقق في مصرع تلميذ داخل بيارة مدرسة
» قيادات الداخلية يقدمون العزاء لأسرة شهيد النزهة
» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري
» مقتل وإصابة 25 طفلاً نتيجة انقلاب حافلة
» رسميًا.. ليفربول يرضد مبلغًا خياليًا لضم هذا اللاعب
» ابنة شهيد النزهة "الرضيعة" تشارك في جنازة والدها
» مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية
» مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين