» مسلحون يقتحمون استديو ويسرقون المذيعين على الهواء

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محمد فضل- متابعات

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سطو مسلح

سرقة

مذيعين

تعرض إعلاميون كانوا يعملون على الهواء مباشرة في إحدى المحطات البرازيلية لحادث سطو مسلح، عندما اقتحم ثلاثة مهاجمين الاستوديو الذي يبثون منه، وشهروا أسلحتهم في وجوههم، وجمعوا الجوالات والساعات من الجميع؛ فيما سارع المشاهدون إلى الاتصال بالشرطة.

وذكر موقع "يورونيوز" أن الإذاعة كانت تبث برامجها لمستمعيها على الهواء ومشاهديها على الإنترنت، من مقرها في أحد أحياء مدينة ساو باولو (جنوب شرق البلاد)، عندما أشهَرَ ثلاثة مهاجمين أسلحتهم في وجه مَن كان في الاستوديو.

وبمجرد اقتحام المهاجمين للاستوديو، قال مقدم البرنامج: "إننا نتعرض للسرقة".

وتَلَقّت الشرطة اتصالات هاتفية من مستمعين ومشاهدين للبرنامج على الإنترنت، للإبلاغ عن عملية سرقة يقوم بها لصوص في استوديو إذاعي.

لكن المهاجمين فروا من موقع الحادث قبل وصول الشرطة التي اكتشفت، أن اللصوص سرقوا من العاملين في الاستوديو ساعات يدوية وهواتف وبعض المجوهرات.


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