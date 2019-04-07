» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»

قال الداعية السلفي سامح عبد الحميد إن الإسلام لا يوجد فيه ما يسمى بـ "عيد لليتيم"، بل أكد علي ضرورة كفالة اليتيم .

وأضاف عبر علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الشرع يحضنا على كفالة اليتيم؛ ولم يحضنا على ابتداع عيد لليتيم، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيمًا، إلا أنه لم يحتفل بيوم اليتيم، ولا احتفل به الصحابة ولا السلف الصالح ، والشرع يحثنا على المعاملة الطيبة لليتيم، ولم يحثنا على عمل عيد لليتيم، وكل هذه تقاليد غربية ليست من الإسلام في شيء".

واعتبر أن ابتداع عيد للأيتام سيفتح المجال للاحتفال بأعياد أخري، قائلا: "ولو فتحنا المجال لهذه الأعياد الشكلية الخالية المضمون ؛ فالمفترض أن نحتفل بعيد اليتيم ، وعيد الفقير وعيد المسكين وعيد المريض وعيد المديون وعيد المُطلقات وعيد الأرامل وعيد ضحايا العنف الأسري وغير ذلك من البهرجات غير العقلية".

الجدير بالذكر أن مصر تحتفل في شهر ابريل من كل عام بيوم اليتيم لمواساة الأيتام.