  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أمير قطر

قطر تهدد بإغراق الإمارات في الظلام

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الرئيس السيسي

الرئيس يزور جامعة جمال عبدالناصر ويفتتح مبنى«السيسي»

طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»

آخر الأخبار

الاستعداد ليوم الطفل اليتيم أول أبريل
الاستعداد ليوم الطفل اليتيم أول أبريل

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

سر بكاء مديرة دار أيتام على الهواء

#

«كذبة أبريل».. تعرف على حكايتها

#

معركة بين داعية سلفي وفنان شهير.. هذه هي التفاصيل

#

"المهندسين" تحتفل بيوم المهندسة العربية

قال الداعية السلفي سامح عبد الحميد إن الإسلام لا يوجد فيه ما يسمى بـ "عيد لليتيم"، بل أكد علي ضرورة كفالة اليتيم .

وأضاف عبر علي صفحته  على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الشرع يحضنا على كفالة اليتيم؛ ولم يحضنا على ابتداع عيد لليتيم، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيمًا، إلا أنه لم يحتفل بيوم اليتيم، ولا احتفل به الصحابة ولا السلف الصالح ، والشرع يحثنا على المعاملة الطيبة لليتيم، ولم يحثنا على عمل عيد لليتيم، وكل هذه تقاليد غربية ليست من الإسلام في شيء".

واعتبر أن ابتداع عيد للأيتام سيفتح المجال للاحتفال بأعياد أخري، قائلا: "ولو فتحنا المجال لهذه الأعياد الشكلية الخالية المضمون ؛ فالمفترض أن نحتفل بعيد اليتيم ، وعيد الفقير وعيد المسكين وعيد المريض وعيد المديون وعيد المُطلقات وعيد الأرامل وعيد ضحايا العنف الأسري وغير ذلك من البهرجات غير العقلية".

الجدير بالذكر أن مصر تحتفل في شهر ابريل من كل عام بيوم اليتيم لمواساة الأيتام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»
» مسلحون يقتحمون استديو ويسرقون المذيعين على الهواء
» النيابة تحقق في مصرع تلميذ داخل بيارة مدرسة
» قيادات الداخلية يقدمون العزاء لأسرة شهيد النزهة
» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري
» مقتل وإصابة 25 طفلاً نتيجة انقلاب حافلة
» رسميًا.. ليفربول يرضد مبلغًا خياليًا لضم هذا اللاعب
» ابنة شهيد النزهة "الرضيعة" تشارك في جنازة والدها
» مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية
» مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين