ضبط شخص بتهمة النصب بـ 30 مليون

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخص لقيامه بإنشاء شركة للتسويق العقارى لغرض النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تملكيكهم حصة زمنية بإحدى القرى السياحية والإستيلاء منهم على أكثر من 30 مليون جنيه تحت ذات الزعم.

وعثر بمقر الشركة على صورة ضوئية من السجل التجارى الخاص بالشركة، عقود لوحدات سكنية تم شرائهم بنظام التقسيط في السداد من إحدى شركات التطوير العقارى، والعديد من إيصالات السداد بقيمة تلك الوحدات المزمع تسليهما في غضون (عام 2020)، العديد من دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوب صدورها للشركة، صورة ضوئية من حجم التعاملات الخاصة بالشركة، والتي تم تقديمها لمصلحة الضرائب العامة بقيمة ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعه وعشرون ألف جنيه، بالإضافة إلى قسيمة دفع مبالغ مالية لمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2018م.

على جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة " كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أطنان أسماك عير صالحة للاستهلاك الآدمى،مصنع بداخله 30 طن مستلزمات إنتاج ومواد مجهولة المصدر يعاد تدويرها داخل عبوات جديدة، 41 ألف لتر مواد بترولية مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وكذا ضبط مسئول مخبز لاستيلائه على 549 ألف جنيه من أموال الدعم.