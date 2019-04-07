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ضبط 5 سائقين من متعاطي المخدرات بالإسماعيلية

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حملة مرورية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة ببلقاس
حملة مرورية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة ببلقاس

أحمد سالم

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المخدرات

الإسماعيلية

حملات مرورية

التعاطي

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ، بالاشتراك مع مباحث المرور ، 5 سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى ، من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية .

تلقى اللواء جمال غزالى ، نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ، وهم "اكرم.ص.ع"36 عام مقيم العريش شمال سيناء و"محمد.و.أ"39 عام دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم أول الاسماعيلية و"وسام.ح.م"36 عام مقيم الزقازيق شرقية و"سالم.س.ح"36 عام مقيم الجناين شمال سيناء و"عمر.س.س"37 عام مقيم بئر العبد شمال سيناء   .


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