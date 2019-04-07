المغرب يجري أكبر مناورة عسكرية في تاريخ البلاد

07 أبريل 2019 - 10:50 م

أفادت وسائل إعلام مغربية، الأحد، أن البلاد بصدد إجراء مناورة عسكرية، الإثنين، هي الأكبر في تاريخ البلاد.



وأشار موقع "هسبريس" (مستقل) أن وحدات برية وجوية ستشارك في المناورة، بمنطقة جبل صاغرو (جنوب غرب).



ولفت المصدر أن المنطقة ذاتها شهدت نزاعًا مسلحًا مع الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 1963، استمر أيامًا، جراء خلافات حدودية حادة (يعرف باسم حرب الرمال).

