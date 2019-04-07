تركيا: تصريح نتنياهو من شأنه إشعال المنطقة

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قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، الأحد، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية "من شأنه أن يشعل الشرق الأوسط والعالم".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.
ووصف المتحدث تصريحات نتنياهو بـ"المتهورة"، مؤكدًا أنه يستخدمها كأداة انتخابية لكسب دعم اليمين المتطرف.
وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف عن وجهه العدواني الطائش مرة أخرى".
وتابع أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس والجولان شجّعت نتنياهو على إطلاق تلك التصريحات.
وأكد جليك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لم يترك قيمًا إلا واعتدى عليها"، موضحًا أنه "جعل من الخروج على القانون والإرهاب جزءًا من سياسة الدولة".
وقال إنه من الضروري عدم السماح لنتنياهو بالحضور في الاجتماعات الدولية.
وأوضح أن "اقتصار إدانة وردة فعل المجتمع الدولي على إبداء القلق حيال الممارسات الإسرائيلية، أسفرت للأسف الشديد عن ظهور عدوان لم ير العالم مثله من قبل".
وأضاف: "نتيجة لذلك، لن يبقى هنالك شيء اسمه مجتمع دولي، وسيعتدي الطرف القوي على الضعيف في جميع الأزمات حول العالم".
والسبت، قال نتنياهو إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات 9 أبريل/نيسان الجاري.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا الأسبوع الماضي، قال جليك إن حزبه حقق المركز الأول من حيث أصوات الناخبين في 15 استحقاقا، مؤكدًا أنه "رقم قياسي". 
وتطرق جليك إلى تصريحات النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، حول نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن تقديم الطعون حق ديمقراطي وقانوني وجزء من العملية الانتخابية، كما هو الحال في الدول الغربية.
كان تيمرمان دعا في تعليق له على سير العملية الانتخابية إلى "اتباع المبادئ الديمقراطية".
وفي الإطار ذاته، تساءل جليك عن سبب قلق المعارضة حيال إعادة فرز الأصوات، إذا كانت واثقة من أدائها.
والأحد الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم المعارضة في مدينة إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طلب حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق الأحد، إعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات منظّمة في عملية فرز الأصوات".

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