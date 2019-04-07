خبير أمن معلومات يكشف خطورة مواقع التواصل

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كشف وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات، خطورة مواقع السوشيال ميديا على المواطنين، موضحا أن الناس تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ.
وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج الحياة اليوم، أن الناس مش بتصدق إن العمل الفردي للشخص الواحد، ممكن أن يكون بقوة 1000 شخص، ومع وجود البرمجيات يمكن أن نضرب الـ1000 × 5"، مبينا أن الاختراقات التي حدثت مؤخرا على الفيس بوك للصفحات الشخصية، مكنت من استقطاب متابعين كثيرة للصفحات المشبوهة، مثل الصفحات التى تقول "اكتشف شكلك بعد 100 سنة، وما هي أنسب سيارة لك"، وتلك فى الحقيقة برمجيات تحصل على اختراق للحساب الشخصى، وتم رصد 5 ملايين اختراق حساب شخصى خلال عام 2018 فى مصر، عبر استخدام تطبيقات الفيس بوك بشكل خاطئ.


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