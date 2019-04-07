المملكة تكشف حقيقة منح سمية الخشاب "ختم الرسول"

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المصريون ـ متابعات

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أثار تكريم الفنانة سمية الخشاب في المملكة من قبل «جمعية المنتجين والموزعين السعوديين» غضب جماهير المملكة وتسبب في سيل لاذع من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وردًا على الانتقادات، نشرت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث بيانا الأحد، قالت فيه إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب غير دقيق.
وأكدت في البيان أن مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية «مصريون في حب الخليج» يطلب مشاركتها خصوصا أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.
وبيّنت اللجنة أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة الخشاب في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل وفي شتى مناحي الحياة ومن مكانة عالية تستحقها، بحسب المصري اليوم
وأضافت أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصصا للمرأة السعودية فقط، بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركين ومن ضمنهم الخشاب.
وكانت الفنانة المصرية قد نشرت مقطع فيديو وصورا على موقع «تويتر» وثقت لحظات تكريمها، حيث عبرت الخشاب عن سعادتها بالتكريم وبتواجدها في السعودية.

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